بيني غانتس يتوعد: الحرب القادمة ضد غزة ستكون الأخيرة

وأضافت نقلاً عن زعيم الحزب، غانتس، أن "الحرب القادمة ضد غزة ستكون الأخيرة"، وفق زعمه، مشيراً إلى أنه لو لم يتحقق هدوء تام، ففي الجولة التالية سنهزم حماس، وسنغتال قادة حماس".









وتابع: "لن يكون هناك خيار آخر، وسنتوجه لعملية واسعة النطاق في غزة لفترة من الوقت كما نريد".

رام الله - دنيا الوطنزار قادة حزب (أزرق أبيض) المعارض في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، منطقة غلاف غزة.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن قادة الحزب، بيني غانتس، يائير لابيد، موشيه يعلون، غابي أشكنازي، قاموا بجولة في غلاف غزة هذا الصباح.