قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنا في الضفة الغربية





رام الله - دنيا الوطنكثفت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالاتها التي طالت 22 مواطنا من مناطق مختلفة في مدن الضفة المحتلة، معظمهم أسرى محررون.فقد ذكرت مصادر، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة عصيرة الشمالية قرب مدينة نابلس طالت أكثر من 11 محررا، حيث عرف منهم الشيخ الأسير المحرر ضرار حمادنة ونجله عمرو، والمحررين أدهم شولي، مناضل سعادة الذي أمضى ١٥ عاما في سجون الاحتلال، حمزة ياسين، محمد حمادنة، أبيّ حمادنة، عمر دغلس، براء جرارعة، أحمد إبراهيم صوالحة، وعاصم دغلس.وفي مدينة جنين اعتقل جنود الاحتلال الصحفي محمد عتيق بعد مداهمة منزله في بلدة برقين غرباً، كما تم اعتقال الأسير المحرر مهدي جميل العاصي من نفس البلدة، والأسير المحرر محمد فاروق عابد من قرية كفر دان المجاورة.إلى ذلك، اعتقل جنود الاحتلال الشاب رسمي البيك بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا، فيما تم اعتقال الأسير المحرر هيثم عواد الجراهيد وشقيقه مروان الجراهيد من قرية العوجا قرب مدينة أريحا.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الشبان طارق العموري، مجد أبو رومي، ومظفر أبو رومي من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، فيما تم اعتقال الشابين فارس عادل الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل، والطالب الجامعي محمد عادل سيد أحمد من دورا المجاورة.