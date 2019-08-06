مصرع طفلة إثر صدمها مركبة وسط قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت طفلة مصرعها صباح اليوم الثلاثاء مصرعها، إثر صدمها مركبة وسط قطاع غزة.



وقالت شرطة المرور بغزة: إن الطفلة كوثر زيد على الخباري (4 سنوات) توفيت، إثر صدمها مركبة في بلدة المغراقة بمحافظة الوسطى.



تشهد الحوادث المرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ازدياداً حاداً نتيجة للسرعة الزائدة للسائقين، ومخالفتهم للقوانين العامة، الأمر الذي أودى بحياة المئات من المواطنين.



وحسب الشرطة الفلسطينية بالضفة وغزة، فإن أكثر من مئة مواطن، لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري، بسبب الحوادث المرورية معظمهم من الأطفال، فيما سجلت آلاف حوادث السير.