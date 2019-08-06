عربي

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، أمس الاثنين، في اتصال هاتفي مع برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية" إن مشهد قدوم الحجاج من نيوزيلندا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، يذكّر بالمجزرة الإرهابية التي حدثت لذويهم.

وأضاف "رأيت مشهدين محزنين أولهما شابة لا تتجاوز 25 عاما ومعها ابنها الرضيع الذي قتل أباه في المجزرة على المسجدين"، والمشهد الآخر للمرأة العجوز التي جاءت منهكة ومتعبة وتسير متكئة على عكاز.. ويشعر بها أي إنسان في قلبه رحمة وعطف بما تعانيه هذه المرأة التي فقدت زوجها في حادث الهجوم على المسجدين".

وقال إن ما حدث في الفيديو المتداول كان عفوياً، لافتا إلى أن "قلوبنا قلوب بشر.. والله ينزل الرحمة في القلوب".

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ يتحدث للصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، ليبدأ التأثر عليه أيضًا وتنزل دموعه بينما قام بحضن الحاجة المسنة وتقبيل رأسها في مشهد إنساني.


 


أخبار ذات صلة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الخارجية: مشاركة وزيرين اسرائيليين في منح جائزة لحاخام متطرف رعاية رسمية للإرهاب

الخارجية: مشاركة وزيرين اسرائيليين في منح جائزة لحاخام متطرف رعاية رسمية للإرهاب

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنا في الضفة الغربية

مصرع طفلة إثر صدمها مركبة وسط قطاع غزة

مصرع طفلة إثر صدمها مركبة وسط قطاع غزة

الاقتصاد تتلف ما قيمته (178) الف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية

الاقتصاد تتلف ما قيمته (178) الف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير المريض بسام السايح لسجن &#34;عيادة الرملة&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير المريض بسام السايح لسجن "عيادة الرملة"

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص

محيسن يدعو لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى والمرابطة فيه

محيسن يدعو لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى والمرابطة فيه

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج &#34;مكرمة أهالي الشهداء&#34;

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج "مكرمة أهالي الشهداء"

منوعات

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

عربي

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة