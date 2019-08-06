شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص
الأسير المريض علاء الهمص
رام الله - دنيا الوطن
حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الوضع الصحي للأسير علاء  إبراهيم علي الهمص 45 عاما من غزة، والذي يتعرض لاهمال طبي متواصل ومتعمد منذ اعتقاله في العام 2009 ادى الى تدهور في حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الهمص والقابع حاليا في سجن ايشل، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أية أمراض، ولكن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير خلال سنوات اعتقاله، وتفاقمت بسبب الاستهتار بحياته وعدم تقديم العلاج المناسب له، حيث يعانى من ورم في الغدة اللمفاوية والصدر، ومن أزمة حادة بالرئتين، وتقرح بالمعدة.

 كما يعاني الاسير الهمص من تبول لا إرادي دائم، و"فتاق" بالمثانة، وتشنج بالقدمين وعدم القدرة على التحكم بالبراز واضطراب بالتنفس يؤدي لإصابته بحالات إغماء.

 اضافة الى ذلك يعاني من مشاكل في الرؤية، وقد نقل الى عيادة سجن "الرملة" اكثر من مرة ولا يقدم له سوى "المسكنات، حيث الأسير الهمص أمضى فترة طويلة في مشفى الرملة بسبب حاجته المستمرة لإجراء الفحوصات الطبية.

وطالبت الهيئة، كافة المؤسسات والهيئات الدولية والحقوقية وخاصة منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير علاء الهمص والضغط على الاحتلال لتقديم العلاج اللازم له وللأسرى المرضى اللذين يمرون بظروف صحية صعبة ومعقدة وحياتهم في خطر حقيقي. 

يذكر أن الأسير الهمص من سكان مدينة رفح ومن مواليد عام 1974، وهو أب لأربعة أبناء، وقد اعتقل في العام 2009 بتهمة مقاومة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن لـ 29 عاما.

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