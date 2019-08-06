محيسن يدعو لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى والمرابطة فيه





رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دكتور جمال محيسن أبناء شعبنا لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى المبارك، والمرابطة في باحته طيلة ايام العيد للتصدي ومنع اقتحامات المستوطنين للمسجد.وأعتبر محيسن في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الثلاثاء ، دعوات جماعات المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد اول ايام عيد الاضحى المبارك تحديا لإرادة شعبنا وللأردن باعتباره صاحب الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.وقال محيسن ان موافقة بنيامين نتنياهو على اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى في اول ايام العيد محاولة منه لتسويق نفسه في الانتخابات القادمة بانه اكثر تطرفا من الاحزاب الدينية بهدف ضمان تشكيل حكومته في حال فوزه بالانتخابات الاسرائيلية الشهر المقبل.