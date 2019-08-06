صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج "مكرمة أهالي الشهداء"



يذكر أن اليوم الثلاثاء مخصص لمغادرة حجاج المكرمة فقط، على أن يستأنف العمل للمسافرين في الاتجاهين صباح غد الأربعاء.

















يذكر أن اليوم الثلاثاء مخصص لمغادرة حجاج المكرمة فقط، على أن يستأنف العمل للمسافرين في الاتجاهين صباح غد الأربعاء.

رام الله - دنيا الوطنودّعت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، فوج حجاج المكرمة السعودية لأهالي الشهداء خلال مغادرتهم من صالة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.وشارك في وداع الفوج الأول من الحجاج المسافرين للأراضي الحجازية عدد من مدراء العلاقات العامة والإعلام في الوزارة.