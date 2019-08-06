شؤون فلسطينية

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العمل الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، مساء الأحد، وأودي بحياة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأعربت الشعبية عن ثقتها بأن "مصر الشقيقة ستنتصر على الإرهاب الأسود ومن يرعاه"، مؤكدةً أن "الاستئصال الكامل للإرهاب من المنطقة يتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف العربية المعنية حقاً بإنهاء هذه الظاهرة، غير البعيدة عن دعم القوى المعادية للأمة العربية وتطلعاتها في التقدم والازدهار".

وعبرت الجبهة عن تضامنها الكامل مع مصر العزيزة وشعبها الشقيق، ومع عوائل الشهداء، وتمّنت الشفاء العاجل للجرحى.

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