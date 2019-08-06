شاهد: قيادي بحماس يتنقد تعيين المرأة بمنصب قاضية.. وقيادية بالشعبية ترد





من جانبها، ردت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، على منشور الدكتور يوسف، قائلةً: "هذا لاينطبق فقط علي المرأة بل علي كل البشر".





وأضافت أبو دقة: "المرأة إنسان تماماً كما الرجل ولايحدد سماتها جنسها كما الرجل تماماً، وكثير من النساء كن أكثر عدالة من رجال ولاعلاقة بجنس القاضي بل لها علاقه بشخصيته وفكره وتربيته وكفاءته".



رام الله - دنيا الوطنانتقد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، تعيين المرأة في منصب قاضي، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضمان عدالة المرأة في هذا المنصب.وقال يوسف، في منشور له عبر (فيسبوك): "نعم؛ قد تكون المرأة قاضية، ولكن الغيرة والرغبة في الانتقام تتحكم أحياناً في عدالتها".