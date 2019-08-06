شؤون فلسطينية

شاهد: قيادي بحماس يتنقد تعيين المرأة بمنصب قاضية.. وقيادية بالشعبية ترد

شاهد: قيادي بحماس يتنقد تعيين المرأة بمنصب قاضية.. وقيادية بالشعبية ترد
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتقد القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، تعيين المرأة في منصب قاضي، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضمان عدالة المرأة في هذا المنصب.

وقال يوسف، في منشور له عبر (فيسبوك): "نعم؛ قد تكون المرأة قاضية، ولكن الغيرة والرغبة في الانتقام تتحكم أحياناً في عدالتها".

من جانبها، ردت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، على منشور الدكتور يوسف، قائلةً: "هذا لاينطبق فقط علي المرأة بل علي كل البشر".

وأضافت أبو دقة: "المرأة إنسان تماماً كما الرجل ولايحدد سماتها جنسها كما الرجل تماماً، وكثير من النساء كن أكثر عدالة من رجال ولاعلاقة بجنس القاضي بل لها علاقه بشخصيته وفكره وتربيته وكفاءته".


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