روحاني: الحرب مع إيران هي أم كل الحروب

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.



وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء: أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ووجه روحاني رسالة لبريطانيا: أنه لا يمكن فتح مضيق (هرمز) أمام سفنكم وإغلاق مضيق (جبل طارق) بوجه السفن الإيرانية.



وقال الرئيس الإيراني: إن الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والسلام مقابل السلام والمضيق مقابل المضيق.