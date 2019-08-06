دولي

روحاني: الحرب مع إيران هي أم كل الحروب

روحاني: الحرب مع إيران هي أم كل الحروب
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء: أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ووجه روحاني رسالة لبريطانيا: أنه لا يمكن فتح مضيق (هرمز) أمام سفنكم وإغلاق مضيق (جبل طارق) بوجه السفن الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني: إن الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط والسلام مقابل السلام والمضيق مقابل المضيق.

أخبار ذات صلة

مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء حادث سير بمنطقة ريازان الروسية

مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء حادث سير بمنطقة ريازان الروسية

بريطانيا تعتزم تشكيل تحالف لمواجهة إيران وروسيا

بريطانيا تعتزم تشكيل تحالف لمواجهة إيران وروسيا

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

انفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا وإجلاء آلاف السكان

كوريا الشمالية تُطلق قذائف جديدة وتُهدد بالبحث عن طريق جديد

كوريا الشمالية تُطلق قذائف جديدة وتُهدد بالبحث عن طريق جديد

الصين تحذر ثلاث دول من نشر صواريخ أميركية

الصين تحذر ثلاث دول من نشر صواريخ أميركية

الشرطة الكندية: خمسة مصابين في إطلاق نار بملهى ليلي

الشرطة الكندية: خمسة مصابين في إطلاق نار بملهى ليلي

نتنياهو يُعلّق على تفجير معهد الأورام بالقاهرة

نتنياهو يُعلّق على تفجير معهد الأورام بالقاهرة

شاهد: نجل نتنياهو ينشر صورته مع المُدون السعودي والأخير يصفه بـ&#34;أعز الأصدقاء&#34;

شاهد: نجل نتنياهو ينشر صورته مع المُدون السعودي والأخير يصفه بـ"أعز الأصدقاء"

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الاقتصاد تتلف ما قيمته (178) الف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية

الاقتصاد تتلف ما قيمته (178) الف شيقل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير المريض بسام السايح لسجن &#34;عيادة الرملة&#34;

هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل الأسير المريض بسام السايح لسجن "عيادة الرملة"

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص

هيئة الأسرى تحذر من الاهمال الطبي المتواصل بحق الأسير المريض علاء الهمص

محيسن يدعو لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى والمرابطة فيه

محيسن يدعو لأداء صلاة العيد في باحات المسجد الاقصى والمرابطة فيه

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج &#34;مكرمة أهالي الشهداء&#34;

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج "مكرمة أهالي الشهداء"

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في&#34;الثانوية العامة&#34;التي ترعاه الجبهة الشعبية

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في"الثانوية العامة"التي ترعاه الجبهة الشعبية

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام &#34;2020-2021 &#34;

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام "2020-2021 "

منوعات

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

صورة: بلقيس تغير شكلها..ماذا فعلت

صورة: بلقيس تغير شكلها..ماذا فعلت

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

عربي

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية