دولي

كوخافي يبحث عن طرق جديدة لتحقيق الانتصار بالمعركة المقبلة

كوخافي يبحث عن طرق جديدة لتحقيق الانتصار بالمعركة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللا) الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان كوخافي، اجتمع مؤخرا مع عدة ضباط كبار، ورؤساء أركان سابقين، لمناقشة طرق الانتصار بالمواجهة المقبلة.

وقال الموقع الاسرائيلي: "إن هذا الاجتماع، يأتي عشية انعقاد ورشة العمل الجديدة، التي خطط لها كوخافي، لمناقشة البحث عن طرق تحقيق الانتصار في المعركة المقبلة".

وأضاف الموقع: "إن ورشة العمل هذه، ستنعقد الأسبوع المقبل، وسيناقش خلالها، جنرالات الجيش السابقون، الخطط العملياتية السنوية للجيش، وطرق تحقيق الانتصار بالحروب".

وبحسب الموقع، اجتمع كوخافي بالأمس، مع 16 ضابطا وجنرالا من المتقاعدين والاحتياط، بينهم، شاؤول موفاز، وعاموس يدلين، وجيورا أيلند، وذلك تحضيرا لمشاركتهم في ورشة العمل.

ولفت موقع (واللا)، الى أن ورشة العمل، ستناقش بالإضافة الى البحث عن طرق الانتصار، خطط الجيش حتى العام 2030، وامتلاك أسلحة جديدة من أمريكا، وقضايا القوى البشرية بالجيش.

وأشار الموقع، الى أن ورشة العمل، ستكون مكونة من أربعة طواقم، سيترأسها كل من، قائد الجبهة الجنوبية، اللواء هرتس هليفي، وقائد سلاح الجو، اللواء عميكام نوركين، وقائد سلاح البر، اللواء يوأل ستريك، ورئيس الأركان كوخافي.

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