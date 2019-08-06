المجلس الوطني الفلسطيني يدين تفجيرات معهد الأورام بالقاهرة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات حادث التفجير الذي وقع وسط مدينة القاهرة أمس الاثنين، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.



وأعرب المجلس الوطني في تصريح صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم عن إدانته الشديدة لتلك الجريمة التي تعبّر عن الفكر الظلامي المنحرف الذي يقود أصحابه لارتكاب جرائهم البشعة.



وأكد المجلس الوطني على تضامنه ووقوفه الى جانب الشعب المصري الشقيق في هذا المصاب الأليم، مقدما التعازي والمواساة لذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية التي كانت وما تزال سندا قويا للشعب الفلسطيني ستنتصر في حربها على هذا الإرهاب الأعمى الذي يستهدف الأمن والاستقرار فيها.