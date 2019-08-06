شؤون فلسطينية

كنيسة الروم الأرثوذكس: لدينا أدلة جديدة على الفساد في بيع ممتلكاتنا لجمعية "عطيرت كوهنيم"

كنيسة الروم الأرثوذكس: لدينا أدلة جديدة على الفساد في بيع ممتلكاتنا لجمعية "عطيرت كوهنيم"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس، تطالب فيها بإلغاء الحكم الذي يأمرها بإخلاء ممتلكاتها الاستراتيجية الثلاثة في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم".

وكشفت البطريركية في الدعوى القضائية، سلسلة من الأدلة الجديدة على أعمال فساد قام بها رجال "عطيرت كوهنيم" بالتعاون مع مسؤولين كبار في الكنيسة، والتي أدت إلى بيع المباني. وكانت المحكمة العليا قد صادقت، مؤخرًا، على قرار المحكمة المركزية، وأمرت بإخلاء المباني لصالح "عطيرت كوهنيم". والآن، تطالب الدعوى المرفوعة من قبل المحامين يهوشواع كرامر وأفيف بارنيت، من مكتب كرامر – شابيرا – شنايدر، بإلغاء قرار المحكمة المركزية وإعادة المحاكمة.

وقد أدت الصفقات، التي هزت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قبل 14 عامًا، إلى الإطاحة غير المسبوقة بالبطريرك السابق، إيريناوس، من منصبه. وقد حددت قاضية المحكمة المركزية، جيلا كانفي – شطاينتس، في قرار الحكم الأصلي – الذي تسعى البطريركية الآن إلى إلغائه – بأن هناك بالفعل مشاكل في صفقة البيع، لكن البطريركية فشلت بإثبات أن مصدرها يقوم على الرشوة والفساد. وأدى تثبيت الحكم من قبل قضاة المحكمة العليا إلى إثارة ضجة في العالم المسيحي واحتجاج مشترك لقادة الكنائس في القدس. في غضون ذلك، توجهت "عطيرت كوهنيم" إلى الفلسطينيين الذين يملكون المباني، بما في ذلك فندقين كبيرين بالقرب من بوابة يافا، بطلب إخلائها.

وتستند الدعوى الجديدة إلى شهادة أدلى بها تيد بلومفيلد للبطريركية. وكان بلومفيلد قد شغل في التسعينيات، منصب مدير فندقين في القدس، أحدهما هو فندق بترا، الذي تم بيعه لجمعية "عطيرت كوهنيم".

 ووفقًا للشهادة، تلقى بلومفيلد أموالًا من "عطيرت كوهنيم" لإقناع أفراد عائلة قرش الفلسطينية، الذين كانوا المستأجرين المحميين لفندق بترا، ببيع حقوقهم في المبنى إلى "عطيرت كوهنيم". ووفقًا للدعوى القضائية، يكشف بلومفيلد عن "أفعال استثنائية في شدتها ارتكبتها عطيرت كوهنيم، والتي تشمل الاحتيال وتزوير الوثائق وعرضها في المحكمة، ودفع رشوة وحتى محاولة الرشوة الجنسية". 

كما تنص الدعوى على أن "عطيرت كوهنيم" عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة كاذبة وإخفاء متعمد للوثائق. 

وأوضحت البطريركية في الدعوى أن "عطيرت كوهنيم" دفعت رشوة للمطران قسطنطين ميخاليدس، المعروف باسم "كوستا" و "حاي"، وكان رئيس دائرة المالية في البطريركية.

ووفقا للدعوى، دفعت "عطيرت كوهنيم" بانتظام رشاوي للمطران ميخاليدس. وفي التسجيلات التي أرفقها بلومفيلد بإفادته، يُطلق على ميخاليدس اسم "حاي". ومن بين أمور أخرى، يسمع في التسجيلات صوت ماتي دان وهو يقول: "إذا اتفقت مع حاي فلديك تغطية".

كما تشير البطريركية، إلى أنه في حزيران/ يونيو 1996، التقى رئيس "عطيرت كوهنيم"، ماتي دان، ومحامي الجمعية، إيتان جيفاع، والراعي المالي للجمعية، إيرفينغ موسكوفيتش، في فندق "أمريكان كولوني" في القدس الشرقية، مع صاحب فندق بترا، نبيل قرش وبلومفيلد.

وخلال اللقاء، وقّع موسكوفيتش عقدًا لشراء الحقوق المحمية في الفندق مقابل 4.5 مليون دولار. وبعد ثماني سنوات، اشترت الجمعية البناية نفسها من البطريركية، وليس فقط حقوق المستأجرين، مقابل نصف مليون دولار فقط. ووفقًا للدعوى القضائية، فان حقيقة موافقة موسكوفيتش والجمعية على شراء حقوق المستأجرين بمبلغ أعلى تسع مرات من المبلغ المدفوع لقاء المبنى نفسه، يشير إلى أن اتفاقية البيع كانت فاسدة وغير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع "أتعاب" للمستأجر الفلسطيني بقيمة ربع مليون دولار – وهو نصف المبلغ النهائي الذي تم دفعه في النهاية مقابل المبنى كله.

كما توضح البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" أخفت عن المحكمة تخمينين كانا بحوزتها وحددا بأن قيمة فندق بترا تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار، أي 20 ضعف المبلغ المدفوع في النهاية لقاء المبنى.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" قامت بتزوير اتفاق بين البطريركية وشركة أجنبية، زُعم فيه أنها اشترت الحقوق على جزء من مبنى بترا مباشرةً من البطريركية. وتم تقديم هذا الاتفاق أيضًا إلى المحكمة. وتقول الدعوى: "لذلك نحن أمام عمل غير اعتيادي يتمثل في اختلاق أدلة في إطار الإجراءات القانونية، تجمع في طياتها الكثير من بنود المخالفات المذكورة في قانون العقوبات، في حين يتبين من مجمل تصرفات وإجراءات "عطيرت كوهنيم" اتباع نمط سلوك يميز منظمة إجرامية يتصرف رجالها كأنهم آخر الجناة".

أخبار ذات صلة

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج &#34;مكرمة أهالي الشهداء&#34;

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج "مكرمة أهالي الشهداء"

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

شاهد: قيادي بحماس يتنقد تعيين المرأة بمنصب قاضية.. وقيادية بالشعبية ترد

شاهد: قيادي بحماس يتنقد تعيين المرأة بمنصب قاضية.. وقيادية بالشعبية ترد

المجلس الوطني الفلسطيني يدين تفجيرات معهد الأورام بالقاهرة

المجلس الوطني الفلسطيني يدين تفجيرات معهد الأورام بالقاهرة

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في&#34;الثانوية العامة&#34;التي ترعاه الجبهة الشعبية

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في"الثانوية العامة"التي ترعاه الجبهة الشعبية

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام &#34;2020-2021 &#34;

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام "2020-2021 "

عريقات: القيادة الفلسطينية تعمل على دعم واسناد الطلبة وتحفيز المجتهدين

عريقات: القيادة الفلسطينية تعمل على دعم واسناد الطلبة وتحفيز المجتهدين

قوات الاحتلال تهدم &#34;بركسات&#34; وأساسات مبنى في بيت جالا

قوات الاحتلال تهدم "بركسات" وأساسات مبنى في بيت جالا

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج &#34;مكرمة أهالي الشهداء&#34;

صور: العلاقات العامة بالداخلية تُودع فوج "مكرمة أهالي الشهداء"

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

الشعبية: مصر ستنتصر على الإرهاب وكل مَن يرعاه

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في&#34;الثانوية العامة&#34;التي ترعاه الجبهة الشعبية

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في"الثانوية العامة"التي ترعاه الجبهة الشعبية

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام &#34;2020-2021 &#34;

القنصلية البريطانية تفتح أبواب التقديم لمنح تشيفينينغ الدراسة للعام "2020-2021 "

عريقات: القيادة الفلسطينية تعمل على دعم واسناد الطلبة وتحفيز المجتهدين

عريقات: القيادة الفلسطينية تعمل على دعم واسناد الطلبة وتحفيز المجتهدين

قوات الاحتلال تهدم &#34;بركسات&#34; وأساسات مبنى في بيت جالا

قوات الاحتلال تهدم "بركسات" وأساسات مبنى في بيت جالا

مستوطنون يحطّمون نوافذ صالة أفراح ومنزلاً جنوب نابلس

مستوطنون يحطّمون نوافذ صالة أفراح ومنزلاً جنوب نابلس

قوات الاحتلال تستولي على جرار ومركبة وشاحنة بالأغوار الشمالية

قوات الاحتلال تستولي على جرار ومركبة وشاحنة بالأغوار الشمالية

منوعات

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

صورة: بلقيس تغير شكلها..ماذا فعلت

صورة: بلقيس تغير شكلها..ماذا فعلت

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

عربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء