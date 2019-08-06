شؤون فلسطينية

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في"الثانوية العامة"التي ترعاه الجبهة الشعبية

جامعة غزة تستضيف حفل تكريم الطلبة الناجحين في"الثانوية العامة"التي ترعاه الجبهة الشعبية
جانب من الإحتفال
رام الله - دنيا الوطن
استضافة جامعة غزة حفل تكريم الطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة (التوجيهي) الفوج الخامس فوج القدس غرس وبناء والتي ترعاه الجبهة الشعبية جبهة العمل الطلابي,  وقد حضر من جامعة غزة الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس مجلس الأمناء والمهندس حسام العالول رئيس مجلس الادارة , كما حضر من الجبهة الشعبية عضوي المكتب السياسي الاستاذ جميل مزهر والدكتورة مريم أبو دقة وعدد من قيادة الجبهة والطلبة المكرمين وأولياء أمورهم .

بداية رحب رئيس الجامعة بالحضور جميعاً معبراً عن سعادة جامعة غزة في استضافة حفل الجبهة الشعبية على أرضها مؤكداً ان فلسطين تحتاج الى الشباب المثقف والمتعلم الذي يستطيع الدفاع عن الوطن والعمل على تحريره, كما أعلن رئيس الجامعة عن منحة الدكتور رباح مهنا المقدمة من جامعة غزة وهي عبارة عن شيك بقيمة 100 دينار أردني لكل طالب يلتحق في جامعة غزة , كما قدمت ادارة جامعة غزة درعاً تكريمياً لأسرة القائد مهنا تقديراً لجهوده وتاريخه النضالي الوطني الكبير.

بدوره شكر مزهر جامعة غزة على حسن الاستضافة والتكريم وعلى المنحة المميزة التي قدمتها الجامعة للطلبة الناجحين والمتفوقين لتثبت جامعة غزة قولاً وفعلاً انها جامعة كل الفلسطينيين، كما اكد مزهر على اهمية العلم والعلماء وعلى دور الشباب الجامعي في حمل الراية والمضي قدماً لتحرير فلسطين .

وقد شهد الحفل فقرات فنية وشعرية نال من اعجاب الحضور الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم لجامعة غزة على حسن الاستضافة .












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