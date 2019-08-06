عريقات: القيادة الفلسطينية تعمل على دعم واسناد الطلبة وتحفيز المجتهدين

جاء ذلك بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف وعدد من ممثلي المؤسسة العسكرية والمدنية والجمعيات ورجالات الدين المسيحي والإسلامي.





وشكر عريقات العديد من الجامعات والمؤسسات التي وفرت المنح التعليمية وهي: "القدس المفتوحة، النجاح الوطنية، بيرزيت، القدس، الاستقلال"، مقدماً الشكر لصندوق الاستثمار ممثلاً بالدكتور محمد مصطفى على الدعم الذي يقدمه في كل عام للطلبة المتفوقين.





رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على اهتمام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على دعم ومساندة الطلبة وتحفيز المجتهدين والمتفوقين منهم.وشدد عريقات، خلال حفل تكريم لأوائل الطلبة بمدينة أريحا، على أهمية مواكبة التطور والنهضة الأممية من خلال التمسك بالعلم والذي من شأنه رفع شأن الأمة.وأشاد عريقات، بالجهد الذي توليه التربية والتعليم في أريحا لطلبة الثانوية العامة، وحرصها الدائم على تقديم ما يمكن تقديمه من رعاية لهؤلاء الطلبة من أجل مزيد من التفوق والنجاح، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة لجهود الأسرة التربوية قاطبة في سبيل الارتقاء في العملية التعليمية في محافظة أريحا والأغوار.