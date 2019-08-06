قوات الاحتلال تهدم "بركسات" وأساسات مبنى في بيت جالا

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة "بركسات" وأساسات مبنى قيد الإنشاء، في منطقة بير عونه بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بير عونه، وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت الدخول والخروج منها، قبل أن تهدم البركسات التي تعود للمواطن محمد موسى زرينة للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أساسات مبنى للمواطن داود غنيم؛ بحجة عدم الترخيص.



وأشار إلى أن زرينة تعرض قبل حوالي شهرين الى هدم بركساته، رغم أن أرضه ملكية خاصة، ويملك الأوراق الثبوتية "طابو" .



يذكر أن بير عونه تتعرض منذ فترة لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخلله هدم مباني وبركسات، بهدف تفريغ المنطقة من السكان لأطماع استيطانية.