مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء حادث سير بمنطقة ريازان الروسية
رام الله - دنيا الوطن
قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم ميكروباص وسيارة صغيرة في منطقة ريازان الروسية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة لوكالة (سبوتنيك): "قتل 6 أشخاص وأصيب سبعة آخرون، بينهم طفل جراء اصطدام ميكروباص وسيارة صغيرة بالقرب من قرية بيتشكرياييفو في منطقة ريازان".
قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم ميكروباص وسيارة صغيرة في منطقة ريازان الروسية.
وقال ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة لوكالة (سبوتنيك): "قتل 6 أشخاص وأصيب سبعة آخرون، بينهم طفل جراء اصطدام ميكروباص وسيارة صغيرة بالقرب من قرية بيتشكرياييفو في منطقة ريازان".
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