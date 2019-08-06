مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين جراء حادث سير بمنطقة ريازان الروسية









رام الله - دنيا الوطنقتل ستة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في حادث تصادم ميكروباص وسيارة صغيرة في منطقة ريازان الروسية.وقال ممثل خدمات الطوارئ في المنطقة لوكالة (سبوتنيك): "قتل 6 أشخاص وأصيب سبعة آخرون، بينهم طفل جراء اصطدام ميكروباص وسيارة صغيرة بالقرب من قرية بيتشكرياييفو في منطقة ريازان".