مستوطنون يحطّمون نوافذ صالة أفراح ومنزلاً جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

حطّم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، نوافذ صالة أفراح ومنزلاً في قرية عوريف، جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين هاجموا قرية عوريف، واستهدفوا صالة أفراح بالحجارة ما اسفر عن تحطيم زجاج عدد من نوافذها، فيما تعرض منزل المواطن جمال عبد الله شحادة للرشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم عدد من نوافذه، دون وقوع اصابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف: أن المستوطنين كانوا هاجموا القرية مساءً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم، ثم عادوا وهاجموها فجراً.