معظمهم من الأطفال.. حوادث مرورية مُميتة بالضفة وغزة.. والشرطة تُعلّق

تشهد الحوادث المرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ازدياداً حاداً نتيجة للسرعة الزائدة للسائقين، ومخالفتهم للقوانين العامة، الأمر الذي أودى بحياة المئات من المواطنين.







وحسب الشرطة الفلسطينية بالضفة وغزة، فإن أكثر من مئة مواطن، لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري، بسبب الحوادث المرورية معظمهم من الأطفال، فيما سجلت آلاف حوادث السير.





وقال مدير عام شرطة المرور في الضفة الغربية، أبو زنيد أبو زنيد: إن عدد الحوادث في ازدياد بسيط عن العام الماضي، وهناك عدد منها سُجلت على أساس أنها حوادث مميتة.





وأوضح أبو زنيد، أن ازدياد الحوادث المرورية، دفعهم للعمل على تخفيض عدد الحوادث من خلال إجراءات ضد المخالفات الأكثر شيوعاً بالضفة الغربية.





وأضاف أبو زنيد: "المخالفات الأربعة القاتلة هي عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، والتفحيط"، لافتاً إلى أن الشرطة كثفت جهودها للحد من حوادث السير.





وأشار أبو زنيد، عدد الحوادث منذ بداية العام بلغ (7732) حادثاً نتج عنها (73) حالة وفاة، مشيراً إلى أن الشرطة، ستعمل على ملاحقة أسباب الحوادث المرورية من أجل التقليل منها.





وفي السياق، قال الناطق باسم شرطة المرور بمدينة غزة، فهد حرب: إن العام الجاري شهد المئات من الحوادث المرورية التي أدت إلى وفاة عدد كبير من المواطنين، معظمهم من الأطفال.





وأوضح حرب، في حديثه لـ "دنيا الوطن": إن شرطة المرور سجلت حوالي (39) حالة وفاة من مختلف الفئات العمرية، بينهم (28) طفلاً في مختلف المحافظات.





وأضاف حرب: "سجلنا 48 إصابة خطيرة وعاهات مستديمة وهناك الكثير من الإصابات المتوسطة والطفيفة، إلى جانب الأضرار المادية بالمركبات والممتلكات العامة".





وأشار حرب، إلى أن حوادث الطرق لها عدة أسباب تتعلق بسلوك السائق، وسرعته، والتجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين، متابعاً: "نعمل على تطبيق القانون، ومتابعة متسببي الحوادث؛ للتقليل منها، ومنع تعريض حياة المواطنين للخطر".







وبين حرب، أن شرطة العمل كثفت نشر الدوريات وعناصرها في مختلف الأماكن التي تشهد انتشاراً للحوادث المروية، كما أنها تعمل على توثيق مخالفات السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

خاص دنيا الوطن