قوات الاحتلال تستولي على جرار ومركبة وشاحنة بالأغوار الشمالية





كما استولى على شاحنة لنقل الأعلاف تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، كانت تفرغ حمولتها لإحدى العائلات في المنطقة، وفق دارغمة.



رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي، ومركبة خاصة، وشاحنة في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.وأفاد الناشط الحقوقي، عارف دراغمة في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الاحتلال داهم المنطقة واستولى على جرار زراعي، ومركبة خاصة تعود ملكيتهما للمواطن موفق فخري دراغمة.