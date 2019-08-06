مصاب بفيروس "ماكروبلازما".. "الزراعة" تكشف حقيقة إدخال بيض دجاج لاحم فاسد للقطاع

كشفت وزارة الزراعة بغزة صباح اليوم الثلاثاء، حقيقة إدخال بيض دجاج لاحم فاسد إلى القطاع.





وكانت مصادر حكومية كشفت أنّ بيض الدجاج اللاحم الفاسد الذي أدخله أحد التاجر للقطاع، مصاب بفيروس "ماكروبلازما" بنسبة 95%.





وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، أدهم بسيوني في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بالفعل هذه الأخبار صحيحة، وتمت إتلاف هذه الكمية المصابة.





وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذا التاجر، موجهاً رسالة إلى جميع التجار باتخاذ إجراءات الاستيراد والتصدير الصحيحة.

رام الله - دنيا الوطن