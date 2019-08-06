تعليق العمل لمدة ساعتين.. الاعتداء على أحد الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة





ودعت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجهات المختصة إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق من كل تسول له نفسه الاعتداء على كوادرها ومرافقها الصحية.





وأعلنت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية علّقت العمل في مجمع الشفاء الطبي بغزة، على خلفية الاعتداء على الطبيب.





وتنظم الطواقم الطبية مع نقابة الأطباء وقفة احتجاجية في ساحة المجمع اليوم الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً وذلك استنكاراً ورفضاً للاعتداء الذي تعرض الطبيب دبور.





وكان مواطن اعتدى الأسبوع الماضي على الطبيب محمد جابر في مركز "الدرج" الصحي، ما أثار ردود فعل غاضبة من قبل الكوادر الطبية بالقطاع.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي وصفته بـ "الآثم" الذي تعرض له الطبيب أحمد دبور أثناء تأديه عمله في قسم الطوارئ بمجمع الشفاء الطبي بغزة من قبل خارجين عن قيم واخلاقيات شعبنا.