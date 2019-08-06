لتعويض أموال الضرائب.. توقعات باجتماع اليوم بين الوزير بشارة ومسؤول إسرائيلي





وقال موقع (كان حدشوت): إن الجانبين سيناقشان تعويض أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى تعويض ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.



وأضاف الموقع الإسرائيلي: أن هذا الاجتماع، يأتي على خلفية الخوف من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.







وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية كبيرة، حيث تصرف رواتب موظفيها بنسبة 60% منذ نحو خمسة أشهر.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن يجتمع اليوم، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مع مدير عام وزارة المالية الإسرئيلية.