لتعويض أموال الضرائب.. توقعات باجتماع اليوم بين الوزير بشارة ومسؤول إسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن يجتمع اليوم، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مع مدير عام وزارة المالية الإسرئيلية.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع أن يجتمع اليوم، وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مع مدير عام وزارة المالية الإسرئيلية.
وقال موقع (كان حدشوت): إن الجانبين سيناقشان تعويض أموال الضرائب الفلسطينية، بالإضافة إلى تعويض ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء.
وأضاف الموقع الإسرائيلي: أن هذا الاجتماع، يأتي على خلفية الخوف من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وأضاف الموقع الإسرائيلي: أن هذا الاجتماع، يأتي على خلفية الخوف من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية كبيرة، حيث تصرف رواتب موظفيها بنسبة 60% منذ نحو خمسة أشهر.
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