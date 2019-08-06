قيادي بالشعبية: تفاهمات التهدئة ليست اتفاقيات مع إسرائيل

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خاص دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إياد عوض الله، أن الاتصالات مع المخابرات المصرية، لا تزال متواصلة، مبينًا أنه لا مواعيد مُحددة لزيارة الوفد الأمني المصري للقطاع.



وقال عوض الله لـ"دنيا الوطن": إن إجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة، يجب أن تستمر، وأن دور الجانب المصري، سيتواصل بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أن تفاهمات كسر الحصار ليست ذات بُعد سياسي، وليست اتفاقيات مع إسرائيل، وإنما هي إجراءات لكسر الحصار.



وأوضح، أن الجبهة الشعبية غير ملتزمة بأي هدنة مع إسرائيل، وليس لها علاقة بأي تفاهمات، لا سياسية ولا غير سياسية، لكن بنفس الوقت مُلتزمة بإجراءات كسر الحصار، لأن هذا حق من حقوق الشعب الفلسطيني، متابعًا: "إذا ربطنا أي شيء بالتفاهمات مع الاحتلال، سنغرق".



وعن التهديدات الإسرائيلية، المتواصلة، بحق قطاع غزة، أكد عوض الله، أن تهديدات الجيش الإسرائيلي، سيقابلها الشعب الفلسطيني بالمقاومة على قلب رجل واحد، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لربما تُريد تمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية عبر عدوان جديد على قطاع غزة.