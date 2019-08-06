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انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية
رام الله - دنيا الوطن
صادر الحوثيون أجهزة كمبيوتر وأقراص تخزين، من فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية، لدى مغادرته مطار صنعاء.

وقال مكتب المنظمة في اليمن: "إن مسلحين من جماعات الحوثي، صادروا تجهيزات ومعدات من فريق تحقيق تابع لها في المطار شملت الأجهزة المصادرة، أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراص تخزين خارجية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكر موظفون سابقون وحاليون في برامج إغاثة دولية، أن المصادرة، تمت بسبب خشية جماعات الحوثي من افتضاح ممارساتها.

وهذه الواقعة ليست الأولى، ففي تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، تكشفت فضيحة أخرى في مطار صنعاء أيضاً عن تحويل مساعدات غذائية وطبية ووقود وأموال، إلى أغراض وجهات غير المخصصة لها.

وسبق توجيه اتهامات إلى عاملين في مجالات الإغاثة بالانحياز لصالح الحوثيين، للإثراء غير المشروع على حساب معاناة اليمنيين.

وكشفت وثائق مسربة عن تحقيقات داخلية في منظمة الصحة العالمية عن إسناد وظائف ومهام لأشخاص غير مؤهلين بمرتبات ومكافأت ضخمة، كما كشفت التحقيقات عن تحويل ملايين الدولارت من أموال المساعدات لحسابات شخصية لعاملين في مجال المساعدات والإغاثة.

ومن ضمن هذه الممارسات أيضاً الموافقة على وإسناد عقود مشبوهة لجهات دون اتباع الإجراءات السليمة، ومن بين ما كشفت عنه تحقيقات سابقة كذلك، فقدان أطنان من الوقود والمساعدات الطبية دون معرفة الجهة التي حصلت عليها.

الوقائع السابقة على كثرتها، لا تمثل إلا قمة جبل الجليد في نهج الحوثيين في السلب والنهب والسطو على المساعدات منذ بداية القتال في اليمن قبل أكثر من أربعة أعوام.

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