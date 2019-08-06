الشرطة الكندية: خمسة مصابين في إطلاق نار بملهى ليلي

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة أشخاص، أمس الإثنين، في إطلاق نار استهدف ملهى ليلي بمدينة تورونتو الكندية.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أليسون دوغلاس كوك: "إن الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من أمس الإثنين، أسفرت عن إصابة شخص بجروح تهدد الحياة، وتعرض أربعة أخرين لإصابات عادية"، حسب وكالة (أسوشيتيد برس) الأمريكية.



ولم تكشف السلطات الكندية حتى الساعة (18:55 ت.غ) عن أية تفاصيل متعلقة بمنفذ الهجوم، وما إذا تم إلقاء القبض عليه.



بدوره، قال الضابط في شرطة تورونتو، ستايسي ديفيس، إن "مشاجرة حدثت قرب الجزء الخلفي من الملهى الليلي عندما تم سماع دوي الطلقات الاولى".