قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينياً بالضفة الغربية





وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش، ضبطوا مسدساً في إحدى المناطق بالضفة الغربية، وتم مصادرته.



جاء ذلك، خلال عمليات اقتحام وتفتيش، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياساتها الاستفزازية، بحق المواطنين الفلسطينيين، من خلال حملات المداهمات والتفتيشات.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية، طالت 18 مواطناً فلسطينياً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.