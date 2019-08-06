مصرع طفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

لقي الطفل عمر بدران نعيم الكركي (عام ونصف) مصرعه، مساء أمس الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها في حادث دهس وقع في مدينة جنين.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "إن غرفة العمليات في شرطة جنين تلقت بلاغا مساء امس حول وصول الطفل الى المشفى الحكومي في مدينة جنين بحالة وصفت بالصعبة اثر حادث دهس وقع في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، ونقل على أثرها للمشفى؛ لتلقي العلاج، وفتح خبراء الحوادث تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتم التحفظ على السائق".



وأضاف ارزيقات: "إن الأطباء أعلنوا عن وفاة الطفل متأثراً بجراح أصيب بها في حادث السير".