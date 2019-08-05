الرجوب: حماس ليست عدونا المركزي وعلينا استبعاد الرئيس من التجاذبات السياسية

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن حركة حماس فيها خطين الأول براغماتي، والآخر خط الإخوان المسلمين بكل ما تحمله من معاني مضرة بنا وبقضيتنا الفلسطينية.



وتساءل الرجوب:" من أصعب تعيين رئيس بلدية أم الاستيلاء على نظام الحكم قبل 12 عاما بالدم، وبالرغم من ذلك صبرنا وتحملنا، ونؤكد أننا سنفكر بشكل مختلف"، وفق تعبيره.





وأشار الرجوب إلى أن "حركة حماس قامت على أساس مشروع الإخوان المسلمين الذي ليس له علاقة بالوطنية "، معتبرا أن "قبلتها ليست القدس"، وفق قوله.









وأكد الرجوب، أن الانفكاك عن الاحتلال يقتضي جبهة وطنية تستند لبرنامج، ورؤية استراتيجية لتفعيل المقاومة الشعبية بشمول من رفح إلى جنين بقيادة واحدة وأجندة ورزنامة فعاليات معلنة، موضحاً أنه لا بد من وجود نقاش فلسطيني لوضع استراتيجيات مدروسة للانفكاك عن الاحتلال.

وأوضح الرجوب، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، مساء الاثنين، أن حركة حماس ليست العدو المركزي للقيادة الفلسطينة وأن المشكلة الأساسية مع الإسرائيليين، مضيفاً: "كلما واجهناه وكنا دقيقين في خطواتنا النضالية ضده كلما حاصرنا هذا الخط".وأضاف الرجوب: "خالد مشعل ( رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس) تحدث عام 2017 أن حماس جزء من حركة التحرر الوطني الفلسطيني، ولكن نأمل أن يتحول ذلك من موقف نظري إلى سلوك عملي".وقال الرجوب إنه لا بد من بناء استراتيجية لمقاومة شعبية بقيادة عليا تقودها حركة فتح، مطالباً باستبعاد الرئيس محمود عباس من كل التجاذبات والتناقضات والسخافات الداخلية.واستكمل: "يجب أن نخوض حواراً مزدوجاً مع فصائل منظمة التحرير لبلورة رؤية استراتيجية لإسناد مسيرة الانفكاك عن الاحتلال والعمل على تقصيرها".