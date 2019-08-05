عباس زكي: مواقع إعلامية تابعة لحماس نسبت لي تصريحات "مُعيبة"

عباس زكي

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، ما تم تناقله وسائل إعلام محلية تابعة لحركة حماس، على لسانه، بأن قيادات من حركة فتح لم تستوعب احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية ضد قرار وزير العمل اللبناني.



وقال زكي، لـ (النجاح الإخباري): "لم أدلِ بهذه التصريحات لأي وسيلة إعلامية، ومن المعيب أن يتم نسب هكذا تصريحات لي، مضيفاً أن هدف هذه الاخبار الكاذبة النيل من وحدة الموقف الفتحاوي، مؤكداً على وحدة الموقف الفتحاوي ولا يوجد خلافات داخل الحركة حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".



وأضاف زكي: "الاحتجاجات التي يقوم بها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات اللبنانية حقهم، لأنهم يعتبرون أن معاملتهم كأجانب أو مواطنين إسقاط لحق العودة، وهو ما يندرج في إطار صفقة القرن".



وتابع زكي: "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يدخل اللاجئ الفلسطيني تحت مسمى أجنبي وأن يعامل كمعاملتهم، خاصةً وأن وجوده قصري وسببه الاحتلال"، مؤكداً أن لا مجال للتلاعب بحق العودة، أو دور "أونروا".



يذكر أن مواقع إعلامية، نسبت تصريحاً لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي يقول فيه: "يؤسفني القول أن بعض الزملاء في قيادة حركة فتح لم يستوعبوا احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية لأسباب حزبية ضيقة، وبعضهم للأسف يسعى لإفشال الحراك من خلال توتير الأوضاع الأمنية".