نتنياهو يُعلّق على تفجير معهد الأورام بالقاهرة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، على التفجيرات التي وقعت وسط العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي أدوت بحياة عدد من المواطنين.





وقال نتنياهو: "فجر إرهابيون الليلة الماضية سيارة مفخخة قرب مستشفى وسط القاهرة، مما أدى إلى مصرع 20 مواطناً مصرياً بريئاً وجرح العشرات".







وأضاف نتنياهو: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى، ونقف إلى جانب الشعب المصري في معركته ضد الإرهاب"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطن