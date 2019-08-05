دولي

نتنياهو يُعلّق على تفجير معهد الأورام بالقاهرة

نتنياهو يُعلّق على تفجير معهد الأورام بالقاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، على التفجيرات التي وقعت وسط العاصمة المصرية (القاهرة)، والتي أدوت بحياة عدد من المواطنين.

وقال نتنياهو: "فجر إرهابيون الليلة الماضية سيارة مفخخة قرب مستشفى وسط القاهرة، مما أدى إلى مصرع 20 مواطناً مصرياً بريئاً وجرح العشرات".

وأضاف نتنياهو: "نتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء، ونرسل أمنيات الشفاء العاجل إلى الجرحى، ونقف إلى جانب الشعب المصري في معركته ضد الإرهاب"، وفق تعبيره.

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