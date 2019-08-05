مباشر | لقاء مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب

شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي يُوقّع قرارات جديدة لحظر أنشطة السلطة الفلسطينية بالقدس

وزير إسرائيلي يُوقّع قرارات جديدة لحظر أنشطة السلطة الفلسطينية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وقع اليوم الاثنين، على قرارات جديدة، لحظر أي نشاطات ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينة، بمحيط مدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزير الإسرائيلي، قرر تمديد إغلاق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة.

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، يمنع منذ مدة أي نشاطات للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ويعتبر ذلك "عملاً إرهابياً"، ولاحق واعتقل منظمي تلك النشاطات.

أخبار ذات صلة

سلامة: ما تروجه أمريكا من إقامة دولة بمطار وميناء بغزة مرفوض شعبياً

سلامة: ما تروجه أمريكا من إقامة دولة بمطار وميناء بغزة مرفوض شعبياً

تُعرف بظاهرة &#34;تشتت الضوء&#34;.. ما سبب احمرار السماء بفلسطين مساءً؟

تُعرف بظاهرة "تشتت الضوء".. ما سبب احمرار السماء بفلسطين مساءً؟

بيان &#34;مهم&#34; صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس حول عقارات &#34;باب الخليل&#34; بالقدس

بيان "مهم" صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس حول عقارات "باب الخليل" بالقدس

صور: مشاهد خلابة لسماء مدينة غزة مساء اليوم

صور: مشاهد خلابة لسماء مدينة غزة مساء اليوم

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

أبو سيف: اقتحام &#34;يبوس&#34; المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

خلال مراسم تشييع حمدان..هنية: ودّعنا أحد أعمدة مشروع حماس والمقاومة

خلال مراسم تشييع حمدان..هنية: ودّعنا أحد أعمدة مشروع حماس والمقاومة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

أبو سيف: اقتحام &#34;يبوس&#34; المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

مجدلاني: نبذل كل الجهود لاستمرار عمل (أونروا)

مجدلاني: نبذل كل الجهود لاستمرار عمل (أونروا)

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

الشرطة تقبض على شخص بشبهة التهديد والتشهير والابتزاز عبر (فيسبوك)

الشرطة تقبض على شخص بشبهة التهديد والتشهير والابتزاز عبر (فيسبوك)

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس