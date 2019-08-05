وزير إسرائيلي يُوقّع قرارات جديدة لحظر أنشطة السلطة الفلسطينية بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، وقع اليوم الاثنين، على قرارات جديدة، لحظر أي نشاطات ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية، أو السلطة الفلسطينة، بمحيط مدينة القدس.





وأوضحت الصحيفة، أن الوزير الإسرائيلي، قرر تمديد إغلاق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة.







يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، يمنع منذ مدة أي نشاطات للسلطة الفلسطينية في المدينة المقدسة، ويعتبر ذلك "عملاً إرهابياً"، ولاحق واعتقل منظمي تلك النشاطات.

