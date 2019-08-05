شاهد: نجل نتنياهو ينشر صورته مع المُدون السعودي والأخير يصفه بـ"أعز الأصدقاء"

نشر نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يائير، صورة له مع المدون السعودي محمد سعود، الذي زار إسرائيل مؤخراً، واصفاً إياه بـ "أعز أصدقائه".





رام الله - دنيا الوطنوعلق محمد سعود على الصورة بعبارة: إنها لحظة رائعة مع أعز أصدقائي".وكان مواطنون مقدسيون، طردوا محمد سعود من باحات المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وذلك إثر ما أعلنه من مواقف مويدة للاحتلال الإسرائيلي، وما نشره من صور له مع إسرائيليين.