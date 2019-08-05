تُعرف بظاهرة "تشتت الضوء".. ما سبب احمرار السماء بفلسطين مساءً؟

كشفت الجمعية الفلكية الفلسطينية، مساء الاثنين، عن سبب احمرار السماء في عموم فلسطين، مساء اليوم، وذلك في ظاهرة كونية فريدة.





وقالت الجمعية، عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): إن هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية، تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس، وهي تحت الأفق بنحو 1- 6 درجات بسحب عالية جداً وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة، نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق، والذي يصل لنحو 80 كم، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع.



وأضافت: "تعرف الظاهرة باسم تشتت الضوء، حيث تغير جزيئات وحبيبات صغيرة في الغلاف الجوي اتجاه أشعة الشمس وتتسبب في تشتتها".





ولفتت إلى أن ذلك يؤثر في لون الضوء في السماء، اعتماداً على طول موجته وحجم الجزيئات في الغلاف الجوي، وطول موجة الضوء يحدد لونه وطاقته، فأمواج الضوء القصيرة الزرقاء والبنفسجية، تتشتت أكثر من باقي الألوان، وأمواج الضوء الطويلة الحمراء، تكون الأقل تشتتاً، وبالتالي تظهر السماء بلون قريب للأحمر.

رام الله - دنيا الوطن