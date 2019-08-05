عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

رام الله - دنيا الوطنأكد د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على اهتمام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على دعم ومساندة الطلبة، وتحفيز المجتهدين والمتفوقين منهم، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية مواكبة التطور و النهضة الأممية من خلال التمسك بالعلم، والذي من شأنه رفع شأن الأمة.وشكر عريقات العديد من الجامعات والمؤسسات التي وفرت المنح التعليمية، وهي جامعة القدس المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيرزيت، جامعة القدس، جامعة الاستقلال.جاء ذلك، خلال احتفال في مقر الغرفة التجارية؛ لتكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين في امتحان الثانوية العامة، وذلك بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير التربية والتعليم الدكتور عزمي بلاونة، ورئيس بلدية أريحا السيد سالم غروف والسيد تيسير الياسيني، رئيس الغرفة التجارية وأعضائها وممثلي المؤسسة العسكرية والمدنية والجمعيات ورجالات الدين المسيحي والإسلامي، وعدد من رجال الأعمال في المحافظة، بالإضافة إلى أوائل الطلبة وذويهم.كما وقدم عريقات شكره الجزيل لصندوق الاستثمار، ممثلاُ بالدكتور محمد مصطفى، على الدعم الذي يقدمه في كل عام للطلبة المتفوقين، كذلك قدم شكره لكل من قدم وشارك في هذا الاحتفال، وخص بالذكر محافظة أريحا والأغوار والغرفة التجارية وبلدية أريحا والشركات والمؤسسات المحلية في محافظة أريحا التي قدت الهدايا للخريجين.وأشاد د. عريقات بالجهد الذي توليه التربية والتعليم في أريحا لطلبة الثانوية العامة، وحرصها الدائم على تقديم ما يمكن تقديمه من رعاية لهؤلاء الطلبة من أجل مزيد من التفوق والنجاح، مشيراً إلى أن هذا النجاح، هو ثمرة لجهود الأسرة التربوية قاطبة، في سبيل الارتقاء في العملية التعليمية في محافظة أريحا والأغوار.