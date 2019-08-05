شؤون فلسطينية

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على اهتمام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على دعم ومساندة الطلبة، وتحفيز المجتهدين والمتفوقين منهم، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية مواكبة التطور و النهضة الأممية من خلال التمسك بالعلم، والذي من شأنه رفع شأن الأمة.

وشكر عريقات العديد من الجامعات والمؤسسات التي وفرت المنح التعليمية، وهي جامعة القدس المفتوحة، جامعة النجاح الوطنية، جامعة بيرزيت، جامعة القدس، جامعة الاستقلال.

جاء ذلك، خلال احتفال في مقر الغرفة التجارية؛ لتكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين في امتحان الثانوية العامة، وذلك بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير التربية والتعليم الدكتور عزمي بلاونة، ورئيس بلدية أريحا السيد سالم غروف والسيد تيسير الياسيني، رئيس الغرفة التجارية وأعضائها وممثلي المؤسسة العسكرية والمدنية والجمعيات ورجالات الدين المسيحي والإسلامي، وعدد من رجال الأعمال في المحافظة، بالإضافة إلى أوائل الطلبة وذويهم.

كما وقدم عريقات شكره الجزيل لصندوق الاستثمار، ممثلاُ بالدكتور محمد مصطفى، على الدعم الذي يقدمه في كل عام للطلبة المتفوقين، كذلك قدم شكره لكل من قدم وشارك في هذا الاحتفال، وخص بالذكر محافظة أريحا والأغوار والغرفة التجارية وبلدية أريحا والشركات والمؤسسات المحلية في محافظة أريحا التي قدت الهدايا للخريجين.

وأشاد د. عريقات بالجهد الذي توليه التربية والتعليم في أريحا لطلبة الثانوية العامة، وحرصها الدائم على تقديم ما يمكن تقديمه من رعاية لهؤلاء الطلبة من أجل مزيد من التفوق والنجاح، مشيراً إلى أن هذا النجاح، هو ثمرة لجهود الأسرة التربوية قاطبة، في سبيل الارتقاء في العملية التعليمية في محافظة أريحا والأغوار.

أخبار ذات صلة

تُعرف بظاهرة &#34;تشتت الضوء&#34;.. ما سبب احمرار السماء بفلسطين مساءً؟

تُعرف بظاهرة "تشتت الضوء".. ما سبب احمرار السماء بفلسطين مساءً؟

صور: مشاهد خلابة لسماء مدينة غزة مساء اليوم

صور: مشاهد خلابة لسماء مدينة غزة مساء اليوم

أبو سيف: اقتحام &#34;يبوس&#34; المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

خلال مراسم تشييع حمدان..هنية: ودّعنا أحد أعمدة مشروع حماس والمقاومة

خلال مراسم تشييع حمدان..هنية: ودّعنا أحد أعمدة مشروع حماس والمقاومة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

قدّم 200 منحة دراسية للمتفوقين..مجلس الوزراء يقرر تثبيت وتوظيف 2845 معلمة ومعلماً

قدّم 200 منحة دراسية للمتفوقين..مجلس الوزراء يقرر تثبيت وتوظيف 2845 معلمة ومعلماً

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

مجدلاني: نبذل كل الجهود لاستمرار عمل (أونروا)

مجدلاني: نبذل كل الجهود لاستمرار عمل (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

عريقات: الرئيس عباس يدعم ويُساند الطلبة ويُحفز المجتهدين والمتفوقين منهم

أبو سيف: اقتحام &#34;يبوس&#34; المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

مركز الميزان يستنكر استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر &#34;فيسبوك&#34;

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف