شؤون فلسطينية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية

أبو سيف: اقتحام "يبوس" المقدسية سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية
وزير الثقافة عاطف أبو سيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الثقافة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر مركز "يبوس" الثقافي مساء اليوم الاثنين في العاصمة المحتلة القدس، حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي  حفل تأبين المفكر والأديب المقدسي صبحي غوشة.

وقال د.عاطف أبو سيف وزير الثقافة: إن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكرر في اقتحاماته واعتداءاته المتكررة على مؤسساتنا الثقافية والاجتماعية يهدف للنيل منها وتحقيق أهدافه بإغلاقها والتضييق عليها والتنكيل بدورها الريادي في مواجهة سياسة المحو والتهويد، وأنه سياسة ممنهجة لدى الاحتلال هدفها طمس الهوية الثقافية لاسيما المقدسية.

وأضاف أبو سيف: أن سلطات الاحتلال دأبت على محاربة الثقافة ومؤسساتها في فلسطين وتحديدا في مدينة القدس وتمثلت ذلك في المنع والحظر والحصار، وملاحقة الكتاب وسجنهم ونهب وسرقة الموروث الثقافي والمكتبات الخاصة والعامة  ويعمد الاحتلال فيها على محو الرواية الفلسطينية وشطبها وطمسها وبالتالي هي محاولة لضرب الذاكرة الجمعية الفلسطينية.

وقال أبو سيف: إن امعان الاحتلال في سياسة تضييق الخناق على المؤسسات المقدسية، ومحاصرة عملها الاهلي والمجتمعي ومحاولة لاسكات الصوت المقدسي  ضمن سعيها لتفريغ المدينة من سكانها واغلاق مؤسسات يتحطم دائما على صخرة الصمود المقدسية.

وأكد ثبات الموقف الفلسطيني عبر الاستمرار في عملنا الثقافي في الميادين والمدن الفلسطينية رغم هذه الممارسات التي تزيدنا قوة رغم سياسات الاقتحام والتنكيل والاعتداء على الناس بالضرب وإغلاق المؤسسات والاستدعاء للتحقيق كل ذلك يهدف إلى منع الفلسطيني من الحياة والضغط بهدف التهجير والاستحواذ على المكان.

وأضاف: أن هذا الحدث يتطلب موقفاً وطنياً شاملاً وجامعاً وحازما حاسما وموقفا عربيا ودوليا رادعا وايضا موقفا شعبيا في ذات الوقت، ونداؤنا في هذه اللحظات إلى المثقفين بضرورة الالتفاف حول القدس الحلم والواقع الفلسطيني الثابت، وضرورة صد كل الممارسات الاحتلالية الرامية لتغيير ملامح الهوية الوطنية الفلسطينية عن جذورها العربية.

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