ترامب يطالب بسن قانون لمراجعة خلفيات مشتري الأسلحة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، النواب للمصادقة على تشريع يقضي بإجراء عمليات تدقيق قوية في خلفيات مشتري الأسلحة النارية.



وطالب ترامب بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).



جاء ذلك بعد واقعتي إطلاق نار عشوائي في مطلع الأسبوع أسفرتا عن مقتل 29 شخصا.



وقتل مسلح 20 شخصا يوم السبت في أحد متاجر وول مارت بمدينة إل باسو في ولاية تكساس، فيما قالت السلطات إنه جريمة كراهية لها دوافع عنصرية على ما يبدو.





وبعد 13 ساعة فقط، قتل مسلح آخر في وسط دايتون بولاية أوهايو تسعة أشخاص، وأصيب العشرات أيضا في الهجومين.