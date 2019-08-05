شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة

بلدية خانيونس توائم 13 شارعاً لخدمة الجرحى وذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت بلدية خانيونس جنوب محافظات من تأهيل (13) شارعاً لخدمة الجرحى من مسيرات العودة الكبرى وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم في الانخراط أكثر في المجتمع، وتقديراً لهم على تضحياتهم في سبيل وطننا فلسطين.

وبين رئيس بلدية خانيونس م. علاء الدين البطة أهمية تلك المشاريع التي تخدم أبناء شعبنا خاصة الذين يعانون من إعاقات نتيجة لتعرضهم لاعتداءات الاحتلال أو إصابتهم بإعاقات صحية نتيجة الحوادث وغيرها، مشيراً إلى أن مجموعة من المؤسسات
العربية والأوروبية قد استجابوا لنداءات الاستغاثة من البلدية لخدمة تلك الشريحة والتخفيف من معاناتهم.

وبين م. البطة أن البلدية قامت بتوفير الأيدي العاملة وتسخير آلياتها المختلفة من أجل إنجاز تلك المشاريع التي شملت معظم أحياء مدينة خانيونس حسب الأكثر احتياجاً ثم الأقل، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المواءمة قد بلغت (120,000) دولار.

وشدد على أن البلدية تبذل جهوداً مستمرة بهدف تطوير كافة شوارعها للنهوض بواقع المدينة وكذلك تعزيز طبيعة الخدمات للمعاقين والجرحى على حد سواء، شاكراً المؤسسات الصديقة على مساعدة البلدية في موائمة الشوارع، معرباً عن أمله أن تتمكن البلدية من تأمين الدعم المطلوب للوصول إلى أكبر شريحة من الجرحى وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه أوضح مسئول ملف الصيانة بدائرة الصيانة والتشغيل م. عبد الله خلف أن البلدية قامت بتنفيذ أعمال تسوية وتعديل المناسيب وتهيئة لكافة الشوارع التي تمت تأهيلها حيث قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية شملت تركيب خطوط مياه وصرف صحي وأمطار وأجزاء من شبكات الكهرباء والإنارة.

وأشار م. خلف إلى أن كمية البلاط الذي تم تركيبها في تلك الشوارع بلغت (4500) متر مربع سمك (8-6) سم، شملت شوارع مختلفة منها في حي السطر الغربي، والبطن السمين، والطريق العام المؤدية إلى حي الأمل، ومنطقة في محيط مسجد الهدى، وشارع بالقرب مسجد السقا، وطرق متفرعة من شارع الزيني، وطريقين متفرعين من شارع اللحام، وشارع في حي معن، وآخر في منطقة الحاووز ، وشارع في منطقة الشيخ
ناصر.

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