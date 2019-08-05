شؤون فلسطينية

قدّم 200 منحة دراسية للمتفوقين..مجلس الوزراء يقرر تثبيت وتوظيف 2845 معلمة ومعلماً

قدّم 200 منحة دراسية للمتفوقين..مجلس الوزراء يقرر تثبيت وتوظيف 2845 معلمة ومعلماً
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء د.محمد اشتية أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة قرر المجلس تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم السبت المقبل الموافق
10/08/2019 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 15/08/2019.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدها اليوم الاثنين في مدينة رام الله، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تهاجم وتعتدي يومياً على مدننا وقرانا في مختلف المناطق (أ)، و(ب)، و(ج)، مؤكداً على أن إسرائيل تتعامل اليوم مع هذه المناطق والتصنيفات على أنها مناطق (ج)، وقال "بناءً عليه ندرس التعامل مع كافة المناطق الفلسطينية على أنها مناطق (أ) وسنقوم بكل ما هو ممكن لتعزيز وجودنا على كامل أرضنا ومنع تجاوزات الاحتلال فيها".

وعبر رئيس الوزراء عن رفضه لتصريحات الإدارة الأمريكية حول التعامل مع الخطة الأمريكية لحل الدولتين، والحديث عن حكم ذاتي لضمان أمن إسرائيل، وقال "إن الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية ترفض هذه التصريحات"، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني لديه حقوق يناضل من أجلها ويُجمع كل العالم عليها، وتؤكدها الاتفاقيات والقرارات الدولية، ولا يملكُ أحد مهماً كان حرمان شعبنا من حقوقه السياسية بإقامة دولته المستقلة.

وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الإشادة بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهالي الشهداء والأسرى بأداء مناسك الحج لهذا العام، مؤكداً الانسجام والتواصل والتنسيق الدائم مع المملكة العربية السعودية، مشيداً كذلك بالموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء على أن العام الدراسي سيكون في موعده، مع دراسة كيفية المساعدة في رفع المعاناة عن المعلمين بالتنسيق مع اتحاد المعلمين.

وجدد رئيس الوزراء تقديره العالي للكادر العسكري والأمني والمدني من معلمين وعاملين في قطاع الصحة والخدمات وجميع العاملين في السلطة الوطنية على صمودهم وصبرهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المالي، مؤكداً أن الحكومة أرسلت رسائل
لسلطة النقد والجامعات وشركات الاتصالات أكدت فيها على ضرورة أن تتشارك كل الجهات في تحمل جزء من عبء الأزمة المالية المفروضة علينا جراء القرصنة الإسرائيلية على أموالنا، وأن تتقاضى نسباً من الدفعات والأقساط تتناسب مع ما يصرف لموظفي القطاع العام.

وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين الذين سيقومون بزيارة الداخل خلال فترة العيد أن لا يجعلوا من هذه المناسبة فرصة للتسوق من الأسواق الاسرائيلية، بل تكون مشترياتهم من الأسواق الفلسطينية دعماً لمنتجنا الوطني، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالتعامل بكل حزم مع تجار البضائع الفاسدة ومهربي
المخدرات وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.

وقرر المجلس تقديم 200 منحة دراسية (منحة مجلس الوزراء) للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وفق معايير التفوق والاحتياج. كما اعتمد المجلس أكثر من 2900 منحة داخلية وخارجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة، منها ما يزيد عن 1000 منحة خارجية كاملة.

كما أقر المجلس تثبيت 1145 معلمة ومعلم ممن يعملون على بند العقود، وتوظيف 1700 معلمة ومعلم جدد، و159 موظف على بند المياومة.

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس آلية مالية لترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية المتعثرة، بما يضمن استمرارها في العمل والمحافظة على الترددات العاملة في فلسطين، وطالب المؤسسات الإعلامية غير المرخصة بتصويب أوضاعها القانونية.

كما صادق على شراء دفاتر جوازات السفر بمواصفات عالية تسهل إجراءات السفر للمواطنين، وكذلك قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس تنظيم قطاع المياه.


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