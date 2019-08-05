مجدلاني: نبذل كل الجهود لاستمرار عمل (أونروا)

قال وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني: إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز مكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها.



جاء ذلك خلال استقباله مدير عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية، غوين لويس والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة للاسر الفقيرة والمهمشة، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.



وأبدى مجدلاني حرصه الاستماع ومعرفة آخر تطورات العمل في وكالة الغوث على الصعيد العملياتي والتي وضعته بصورته غوين لويس، وخصوصا التحديات التي تواجه تجديد ولاية وكالة الغوث المرتقبة



وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز مكانة (أونروا) والحفاظ على استمرارية خدماتها ووجودها وذلك من خلال حشد الدعم السياسي والدبلوماسي وضمان تصويت مريح لصالح تجديد التفويض للوكالة في الأمم المتحدة، اضافة لبذل الجهود وتشجيع الدول المانحة والممولة دعم موازنة الأونروا وسد العجز المالي في موازنتها وحثهم على رفع سقف تبرعاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية.



وأضاف قائلا: إن "(أونروا) هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة وتقرير المصير للاجئين الفلسطينيين لذلك سندافع عن بقائها واستمرار عملها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية."



وأكد مجدلاني حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير وتعزيز التعاون المشترك مع (أونروا) في قطاع غزة لتقديم الخدمات وتمكين المواطنين وتعزيز صمودهم لمواجهة الحصار الاسرائيلي الخانق الذي يعيشه المواطن في القطاع.



من جانبها، تحدثت لويس عن الإجراءات التي اتخذتها (أونروا) لتفعيل وتطوير عملها وبرامجها المتعددة التي من شأنها زيارة مساعدة اللاجئين الفلسطينين، وابدت لويس الاستعداد لنقل رغبة الوزير للقاء مدير عمليات قطاع غزة.



وأكدت لويس أن التحديات التي تواجه عمل (أونروا) كثيرة، مشيرةً أن التحدي الكبير سيكون في نهاية العام حيث التصويت لتجديد التفويض لـ (أونروا).











رام الله - دنيا الوطن