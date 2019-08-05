شؤون فلسطينية

اعتباراً من الثلاثاء.. الأردن تبدأ بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين

اعتباراً من الثلاثاء.. الأردن تبدأ بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة وشركة البريد الأردني، عن البدء بقبول معاملات تجديد جوازات سفر المقدسيين في المحكمة الشرعية بالقدس اعتباراً من صباح غد الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن المحكمة الشرعية في القدس ستستقبل طلبات جوازات السفر للمقدسيين مرفقا بها الأوراق الثبوتية المطلوبة كافة، ووفقا للإجراءات القانونية المتبعة في الدائرة.

وأضاف أن شركة البريد الأردني ستستلم تلك الطلبات بالتنسيق مع شركائها لإيصالها لدائرة الاحوال المدنية والجوازات، لإصدار وطباعة جوازات سفر المقدسيين وإعادة تسليمها لشركة البريد الأردني حسب الأصول تمهيدا لتسليمها لأصحابها في القدس.

وأشار البيان إلى أن هذ الاجراء يهدف لتمكين المقدسيين من تجديد جوازات سفرهم بكل سهولة ويسر.

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