دولي

ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق (هرمز)

ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق (هرمز)
مضيق هرمز
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس يوم الاثنين أن ألمانيا لن تنضم لمهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق (هرمز).

وأضاف أن برلين تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر في الوقت نفسه من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وقال ماس للصحفيين: "في الوقت الحالي يفضل البريطانيون الانضمام إلى مهمة أمريكية. نحن لن نفعل ذلك".

وأضاف: "نريد مهمة أوروبية" مشيراً إلى أن هذا الأمر مطروح لكنه سيستغرق وقتا لإقناع الاتحاد الأوروبي بالقيام بمثل هذه المهمة.

وقالت السفارة الأمريكية في برلين يوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز و"التصدي للاعتداءات الإيرانية"، فيما رفضت ألمانيا الطلب.

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