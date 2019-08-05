بعد بيان لوزارة للداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، انفجار معهد الأورام بـ "الحادث الإرهابي الجبان"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.



وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين: إن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام بالقاهرة، كانت محملة بمتفجرات.



وأشارت الداخلية المصرية إلى أن الأجهزة المعنية انتقلت وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.



كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ لعملية ارهابية، حيث توصلت التحريات الأولية، وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء تجهيز تلك السيارة استعدادا لتنفيذ العملية الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.



وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 في انفجار ناجم عن تصادم سيارات بوسط القاهرة.