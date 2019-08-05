عربي

بعد بيان لوزارة للداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

بعد بيان لوزارة للداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، انفجار معهد الأورام بـ "الحادث الإرهابي الجبان"، مشيراً إلى أن الدولة المصرية عازمة على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين: إن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام بالقاهرة، كانت محملة بمتفجرات.

وأشارت الداخلية المصرية إلى أن الأجهزة المعنية انتقلت وقامت بإجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ لعملية ارهابية، حيث توصلت التحريات الأولية، وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء تجهيز تلك السيارة استعدادا لتنفيذ العملية الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وذكرت وزارة الصحة المصرية، أن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 في انفجار ناجم عن تصادم سيارات بوسط القاهرة.

أخبار ذات صلة

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

صحفية سعودية: إسرائيل لا تُعادينا ولم تُطلق علينا رصاصة واحدة أو تتجسس

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير

منظمة التعاون الإسلامي تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

هجوم حوثي على ثلاثة أهداف سعودية

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

أردوغان يُهدد سوريا بعملية عسكرية جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

النضال الشعبي تحيي الذكرى العاشرة لرحيل قائدها ورمزها المؤسس سمير غوشة

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

اللوء أبو بكر: تزايد الاعتداءات على الأسرى واستهداف القاصرين سيؤدي لانفجار السجون

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر &#34;فيسبوك&#34;

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"