دولي

سيزيد الوضع تعقيداً.. بوتين يعلّق على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ

سيزيد الوضع تعقيداً.. بوتين يعلّق على خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ
الرئيسان الأمريكي والروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ، قد يؤدي إلى سباق تسلح يصعب كبحه.

وأضاف: أن خروج الولايات المتحدة، من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يزيد الوضع في العالم تعقيداًً، وفق ما نقلت وسائل إعلام دولية.

وأوعز بوتين لوزارتي الدفاع والخارجية مراقبة خطوات واشنطن، في إنتاج ونشر الصواريخ، مشيراً إلى أن روسيا لن تنشر صواريخها إلا حيث ينشر الأمريكيون صواريخهم المتوسطة والقصيرة.

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