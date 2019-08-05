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بومبيو: نسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل يشعل صراعاً بالمنطقة

بومبيو: نسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل يشعل صراعاً بالمنطقة
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو اليوم الاثنين: إن بلاده طلبت من أكثر من 60 دولة، تقديم المساعدة لتأمين خطوط الملاحة البحرية في مضيق (هرمز).

وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن الولايات المتحدة تسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل قد يؤدي إلى إشعال صراع في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال اليوم الاثنين: إن إيران لن تغض الطرف بعد الآن عن أي "جرائم بحرية" في الخليج وذلك بعد يوم من احتجازها لناقلة نفط عراقية هناك بتهمة تهريب الوقود.

وانتقد ظريف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه يوم الأربعاء قائلا: إن واشنطن أغلقت الباب أمام الدبلوماسية فيما يتعلق بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وأضاف: "فرض عقوبات على وزير للخارجية يعني الفشل في المحادثات"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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