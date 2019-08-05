الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش السوري استئناف عملياته ضد التنظيمات المسلحة في منطقة وقف التصعيد في إدلب، مشيرا إلى أن قراره هذا جاء بسبب عدم التزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار.



وقال الجيش في بيان له اليوم الاثنين إنه على الرغم من إعلانه الموافقة على وقف إطلاق النار في إدلب في الأول من الشهر الحالي، "رفضت المجموعات المسلحة، الالتزام بوقف إطلاق النار وشنت العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف البيان: "استمرار سلطات النظام التركي بالسماح لأدواتها من تنظيمات مسلحة متمركزة في إدلب بهجماتها واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبي وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الخاص بمنطقة إدلب، الأمر الذي أسهم في تعزيز مواقع المسلحين وانتشار خطر الإرهاب في الأراضي السورية".



وتابع: "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، فإن الجيش سيستأنف عملياته ضد التنظيمات المسلحة بمختلف مسمياتها وسيرد على اعتداءاتها، بناء على واجباته الدستورية في حماية الشعب السوري وضمان أمنه".