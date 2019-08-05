إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن سلاح الجو والدفاع الجوي في السعودية من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المسيرة، التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مطارات مدنية بالمملكة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الجماعة الحوثية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.



وأوضح المالكي أن الجماعة الحوثية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها بعد أن قامت بتنفيذ هجومها على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم الدولة.



ولفت المالكي إلى وحشية المحاولات الحوثية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.



وأكد المتحدث استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الجماعة الحوثية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.