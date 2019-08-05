الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز لمواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألفيس بوك في قلقيلية .



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من قلقيلية , لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول، بالتهديد والتشهير والابتزاز لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبعد البحث والتحري والمتابعة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص وتم إحضاره إلى المباحث العامة في شرطة قلقيلية وباخذ أفاد المشتبه به افاد بقيامه بتهديد المشتكية وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا .



وأكدت بأنه سيتم احالة المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .