عاجل

  • الداخلية المصرية: الفحص أثبت وجود متفجرات في السيارة المتسببة في حادث "معهد الأورام"

  • بوتين: لن ننشر صواريخنا إلا حيث ينشر الأمريكيون صواريخهم المتوسطة والقصيرة

  • بوتين يوعز لوزارتي الدفاع والخارجية مراقبة خطوات واشنطن في إنتاج ونشر الصواريخ

  • بوتين: خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يزيد الوضع في العالم تعقيدا

  • بوتين: خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ قد يؤدي إلى سباق تسلح يصعب كبحه

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"
رام الله - دنيا الوطن
 ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص مشتبه به  بالتهديد والتشهير والابتزاز لمواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألفيس بوك في قلقيلية .

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة من قلقيلية , لفرع المباحث العامة في مديرية شرطة محافظة قلقيلية مفادها قيام شخص مجهول، بالتهديد والتشهير والابتزاز لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبعد البحث والتحري والمتابعة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص وتم إحضاره إلى المباحث العامة في شرطة قلقيلية وباخذ أفاد المشتبه به افاد  بقيامه بتهديد المشتكية  وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا . 

وأكدت بأنه سيتم احالة المشتبه به إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

أخبار ذات صلة

بومبيو: نسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل يشعل صراعاً بالمنطقة

بومبيو: نسعى لبرنامج شامل يمنع إيران من ارتكاب أي فعل يشعل صراعاً بالمنطقة

&#34;الديمقراطية&#34; تدعو لجنة وقف العمل بالاتفاقيات لرسم سقف زمني لعملها والإسراع بالتنفيذ

"الديمقراطية" تدعو لجنة وقف العمل بالاتفاقيات لرسم سقف زمني لعملها والإسراع بالتنفيذ

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

الحكومة الفلسطينية تُعلن موعد عطلة عيد الأضحى المبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر &#34;فيسبوك&#34;

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بالتهديد والتشهير والابتزاز عبر "فيسبوك"

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

رأفت:فشل المجتمع الدولي بادراج الاحتلال على القائمة السوداء يشجعها على مواصلة جرائمها

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

الخارجية: التبني الأميركي لرواية الاحتلال يُشجع المتطرفين على استباحة الأقصى بالكامل

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

عشراوي تطلع ممثل سلوفينيا الجديد على آخر التطورات السياسية

رسميّاً: عبد الكريم مسالمة رئيساً لبلدية بيت عوا

رسميّاً: عبد الكريم مسالمة رئيساً لبلدية بيت عوا

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

الديمقراطية تدين اقتحام قوات القمع لسجن عوفر

منوعات

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

ميريام فارس تثير الجدل بخوفها من الرقص مع فتاة سعودية

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

غادة عادل بالشورت في جلسة تصوير جريئة

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

ممثلة سورية شهيرة متورطة بعملية خطف وتهديد وسرقة؟

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

مفاجأة غير متوقعة لكاظم الساهر على المسرح.. عروس بكامل زينتها

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

علم قبله.. كمال أبو رية يكشف أسرارًا جديدة عن مرض فاروق الفيشاوي

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

شريهان تفاجئ جمهورها باسم فريد لابنتها الصغرى

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

أحمد الفيشاوي يبكي محبيه برسالة والده له ومقاطع وصور عائلية قديمة نادرة

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق بسبب فيديو

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

في أول ظهور تلفزيوني لها.. ريهام سعيد تفاجئ جمهورها بعرض هذه الصور

عربي

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

الجيش السوري يعلن استئناف عملياته ضد المسلحين في إدلب

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

إسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت باتجاه السعودية

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحتضن حاجة نيوزيلندية.. ومُدافعون بالآلاف

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ&#34;ديالا ونينيوى&#34;

رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة بـ"ديالا ونينيوى"