مُسنة تحتاج إلى 6 أدوية غير متوفرة بوزارة الصحة تُناشد توفيرها لخطورة وضعها الصحي





تحتاج السيدة مريم إلى 6 أنواع من الأدوية غير متوفرة في وزارة الصحة، وتُكلفها 570 شيكل شهرياً، لكنها غير قادرة على توفيرها، حيث لا دخل لها سوى من الشئون الاجتماعية، وهي غير مُنتظمة الصرف، وتتعرض حياتها للخطر في حال تأخر الدواء.





تُناشد السيدة مريم عبر "دنيا الوطن" وزارة الصحة وأصحاب الشأن توفير الأدوية التالية قبل فوات الأوان:

Plavix 75 mg

B.Asoirin 100 mg

Xarellto 5 mg

Hypocor 5 mg

Lipidex 40 mg

Pantover 40 mg





للتواصل / 0594445280





رام الله - دنيا الوطنتُعاني السيدة مريم كامل (60 عاماً)، من مشاكل عديدة في القلب أدت إلى تركيب دعامة في الشريان الأيسر والمحوري، كما تُعاني من ارتفاع ضغط الدم، والسكري الذي تسبب في اعتلال شبكية العين.