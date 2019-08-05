شعث: الدول العربية والصديقة لم تعارض موقفنا من وقف العمل بالاتفاقيات





رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والدبلوماسية، نبيل شعث، اليوم الاثنين، أن القيادة الفلسطينية تتحرك على جميع المستويات من أجل دعم موقفها السياسي في وقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم بها.وقال شعث: لدى الرئيس زيارات قادمة ستبدأ بعد عيد الأضحى لألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، بعد الزيارات العديدة للدول العربية"، مشيراً إلى أن الهدف من هذا التحرك ترسيخ الموقف الفلسطيني والحصول على الدعم السياسي وادانة المواقف الإسرائيلية والتصدي لها.وأضاف أن الدول العربية والصديقة لم تعارض مواقف القيادة الفلسطينية التي اتخذتها بما يخص العلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يلتزم بأي من الاتفاقيات الموقعة مع السلطة منذ سنوات مضت.وعن عمل اللجنة المكلفة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ذكر شعث أن اللجنة تضع الآن خطة عمل سياسة، وقررت مواجهة الاحتلال بكل الأدوات المتاحة لديها غير مقيدين باي اتفاق مسبق.وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بخصوص العمل في جميع المناطق المصنفة (أ وب وج) احدى قرارات اللجنة، موضحاً أن هذا القرار يعطي ويرفض التصاريح في هذه المناطق من قبل السلطة الفلسطينية وليس من خلال الاحتلال الإسرائيلي.وبين مستشار الرئيس للشؤون الخارجة والدبلوماسية أن هناك قرارات أخرى مختلفة ستتخذها اللجنة لها علاقة بالمقاومة الشعبية ومقاطعة إسرائيل وببناء اقتصادي جديد يتم من خلاله عدم الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي، بالإضافة إلى العديد من الخطط العملية لكي نتجاوز اتفاق أوسلو.وتابع شعث "كنا نمتنع عن ذلك التزاماً بالاتفاقيات لكن الآن نحن غير ملتزمون بالاتفاقيات مع إسرائيل التي لم تلتزم بالأساس بها".وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال إن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة الى إقامة الدولة الفلسطينية".